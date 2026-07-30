Erträge und Margen von Nexen Tire stehen unter Druck – Quartalsbericht

Nexen Tire konnte seine Umsätze im zurückliegenden zweiten Quartal deutlich steigern, wobei hier insbesondere ein Plus in Europa in Höhe von 20,4 Prozent positiv auffällt. Rechnet man diese Entwicklung weiter, könnte der aus Südkorea stammende Hersteller für das Gesamtjahr auf einen Umsatz in Europa vor erstmals über eine Milliarde Euro kommen – ein Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Wie es dazu in dem jetzt veröffentlichten Quartalsbericht heißt, habe Nexen Tire sowohl in der europäischen Erstausrüstung als auch auf den hiesigen Ersatzmärkten „starke Umsätze“ und „Umsatzwachstum“ verzeichnen können. Gleichzeitig musste Nexen Tire aber auch einen deutlichen Rückgang bei den Erträgen hinnehmen, sodass sich auch die Umsatzrendite noch einmal klar verringerte, und zwar von 5,3 auf jetzt 3,8 Prozent. Das vergangene Geschäftsjahr hatte ebenfalls mit einer Rendite von 5,3 Prozent geendet. Der Überschuss hingegen verflüchtigte sich beinahe komplett, sodass hier nur noch eine Nettogewinnmarge von 0,2 Prozent zu Buche schlägt.

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