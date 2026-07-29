Kommende Steinexpo wächst über Vorgängermesse hinaus – 44 mal Reifen und Ketten

Wenn sich vom 2. bis zum 5. September wieder die Player der Roh- und Baustoffbranche auf der Steinexpo in Nieder-Ofleiden, einem Stadtteil von Homberg (Ohm) in Hessen, treffen, dann wartet das Branchen-Highlight erneut auch mit einer enormen Bandbreite an Maschinendemonstrationen auf; allein in der sogenannten Allgemein-Demo sollen dann 21 Maschinen von zehn Herstellern live in Aktion zu sehen sein, weswegen die Veranstalter auch von einer „XXL-Demomesse“ sprechen. Als Kulisse dient dabei einmal mehr Europas größter Bastaltsteinbruch. Vier Tage lang wird die Gewinnungsstätte daher zum eindrucksvollen „Messe-Bruch“.

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