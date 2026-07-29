https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/In-der-Steinexpo-Besuchergunst-ganz-weit-oben-steht-bereits-seit-Laengerem-die-sogenannte-Allgemein-Demo.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-07-29 12:52:342026-07-28 17:00:09Kommende Steinexpo wächst über Vorgängermesse hinaus – 44 mal Reifen und Ketten
Kommende Steinexpo wächst über Vorgängermesse hinaus – 44 mal Reifen und Ketten
Wenn sich vom 2. bis zum 5. September wieder die Player der Roh- und Baustoffbranche auf der Steinexpo in Nieder-Ofleiden, einem Stadtteil von Homberg (Ohm) in Hessen, treffen, dann wartet das Branchen-Highlight erneut auch mit einer enormen Bandbreite an Maschinendemonstrationen auf; allein in der sogenannten Allgemein-Demo sollen dann 21 Maschinen von zehn Herstellern live in Aktion zu sehen sein, weswegen die Veranstalter auch von einer „XXL-Demomesse“ sprechen. Als Kulisse dient dabei einmal mehr Europas größter Bastaltsteinbruch. Vier Tage lang wird die Gewinnungsstätte daher zum eindrucksvollen „Messe-Bruch“.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!