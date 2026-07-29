Knorr-Bremse bringt redundantes Bremssystem für autonome Lkw in Serie

Hochautomatisiertes Fahren (HAD) von Nutzfahrzeugen rückt zunehmend in die Praxis. Weltweit arbeiten Fahrzeughersteller und Technologieunternehmen daran, entsprechende Anwendungen in den Güterverkehr zu bringen. Knorr-Bremse bringt 2027 sein redundantes Bremssystem für Level-4-Nutzfahrzeuge in Serie und schafft damit eigenen Worten zufolge „eine zentrale technologische Grundlage für sichere automatisierte Fahrfunktionen“. Sobald Assistenzsysteme die Fahrführung übernehmen (ab Level 3 aufwärts im), reicht eine einfache Funktionsabsicherung nicht mehr aus. Fällt die Primärfunktion aus, muss das Fahrzeug ohne Eingreifen des Fahrers in einen sicheren Zustand steuern und anhalten können, daher spricht man hier von einem redundanten, also eigentlich nicht notwendigen System.

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