Reifentechnologie für Golfbälle

Hat Continental bei seinen Sommerprofilen „EcoContact 7“ bzw. „EcoContact 7 S“ in Anlehnung an die sogenannten Dimples von Golfbällen kleine Dellen auf der Reifenoberfläche integriert für eine verbesserte Aerodynamik und damit einen geringeren Energieverbrauch, ist Bridgestone den umgekehrten Weg gegangen und hat in den USA einen Golfball auf den Markt gebracht, in dem Reifentechnologie steckt. Konkret soll die „E6 Soft Treadline“ genannte und zunächst limitierte Sonderedition über „360 Align Tech“ verfügen – eine Ausrichtungshilfe, die sich am Profil des Bridgestone-Reifens „Dueler A/T Ascent“ orientiert. Sie ist dazu gedacht, Golfern zu helfen, Putts und Schläge präziser auszurichten. Anders als bei herkömmlichen Lösungen zu diesem Zweck verlaufe das von besagtem Reifenprofil inspirierte Muster über den gesamten Umfang des Golfballs und biete insofern aus jeder Perspektive eine gut sichtbare Orientierung, heißt es. „Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass Golfer sowohl beim Abschlag als auch auf dem Grün zunehmend nach fortschrittlichen visuellen Ausrichtungshilfen suchen“, sagt Adam Rehberg, Senior Marketing Manager Golf Balls bei der unter Bridgestone Golf firmierenden Tochter des Reifenherstellers „Mit dem von dem Profil des Bridgestone ‚Dueler A/T Ascent‘ inspirierten 360-Grad-‚Treadline‘-Muster konnten wir ein leistungsorientiertes Ausrichtungssystem entwickeln, das zugleich eine besondere Verbindung zur Marke Bridgestone schafft“, ergänzt er.