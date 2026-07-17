Welt der Werkstattausrüster ändert sich – überwiegend Kontinuität beim ASA

Bei der Jahresmitgliederversammlung des Bundesverbandes der Hersteller und Importeure von Automobilserviceausrüstungen e.V. (ASA) Ende Juni in Karlsruhe sind Frank Beaujean und Marco Kempin in ihren jeweiligen Ämtern als Präsident respektive Vizepräsident der Branchenvertretung bestätigt worden. Der eine wie der andere wurde einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt, wobei ersterer von beiden damit in seine seit 2016 bereits sechste Amtszeit geht und sein Vize auch schon das vierte Mal seit 2021 antritt. Ebenfalls erneut einstimmig für zwei Jahre als Beirat im ASA-Vorstand bestätigt wurde Andreas Weber, während Wolf-Erik Schmitt aufgrund von neuen beruflichen Herausforderungen nach der Hälfte seiner Amtszeit als Vizepräsident aus dem ASA-Präsidium und -Vorstand ausscheidet und bis zur turnusgemäßen Neuwahl im Mai 2027 seine Aufgaben übergangsweise gemeinsam von Beaujean und Kempin übernommen werden. Trotz dieser weitgehenden Kontinuität rund um den Vorstand des Verbandes sind in Karlsruhe dennoch einige Änderungen von den Mitgliedern abgenickt worden in Form einer „Änderung und Modernisierung“ von dessen Satzung. Dies vor dem Hintergrund, dass sich – wie es heißt – die Welt für die Werkstattausrüster verändert habe. „Diesen Strukturwandel müssen wir im Verband abbilden, wenn wir eine Zukunft haben wollen“, erklärt der alte und neue ASA-Präsident Frank Beaujean in diesem Zusammenhang.

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