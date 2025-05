ASA wählt neuen Vizepräsidenten und verlängert Kooperationsvertrag mit Automechanika

Auf der Mitgliederversammlung des Bundesverbands der Hersteller und Importeure von Automobilservice-Ausrüstungen e.V. (ASA) wurde Wolf-Erik Schmitt als Vizepräsident gewählt. Der Director Marketing and Communication, Vehicle Service Group EMEA und Prokurist BlitzRotary GmbH setzte sich in geheimer Wahl in Leipzig mit 72 Prozent der Stimmen durch. Zudem ging es bei dem Treffen auch um die Kooperation mit der Automechanika und die Aufforderung an die Mitglieder des Verbandes, sich mit mehr Manpower in europäische Projekte einzubringen.

