https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Steinexpo-web.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-09 09:21:292026-04-09 09:21:29Staub, PS und Hightech: Der Countdown für die Steinexpo 2026 läuft
Staub, PS und Hightech: Der Countdown für die Steinexpo 2026 läuft
In fünf Monaten trifft sich das Who is Who der Roh- und Baustoffbranche auf der Steinexpo 2026 in Nieder-Ofleiden. Die Vorbereitungen für die XXL-Demomesse vom 2. bis 5. September laufen auf Hochtouren. Schon jetzt wird klar: Das Branchenhighlight wartet mit optimierten Abläufen, vielfältigem Live-Programm und attraktiven Details auf.
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