Staub, PS und Hightech: Der Countdown für die Steinexpo 2026 läuft

In fünf Monaten trifft sich das Who is Who der Roh- und Baustoffbranche auf der Steinexpo 2026 in Nieder-Ofleiden. Die Vorbereitungen für die XXL-Demomesse vom 2. bis 5. September laufen auf Hochtouren. Schon jetzt wird klar: Das Branchenhighlight wartet mit optimierten Abläufen, vielfältigem Live-Programm und attraktiven Details auf. 

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