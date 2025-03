Bridgestone stellt neuen Mastercore-Reifen in 49 Zoll vor

Bridgestone stellt dieser Tage auf der Messe Aggregate Academy & Expo in den USA einen neuen Mastercore-Reifen vor: den V-Steel Rock Deep Ultra (VRDU) in 27,00R49. Der Reifen sei speziell für felsige Oberflächen entwickelt worden und werde in vier verschiedenen Mischungen angeboten, „die auf die besonderen Anforderungen jedes Steinbruchbetriebs zugeschnitten sind“, heißt es dazu vonseiten des Herstellers, dessen Produktneuheit aufgrund seiner Dimensionen auf dem deutschen Markt – obwohl hierzulande im Angebot – keine zentrale Rolle im Bridgestone-Sortiment einnehmen werde.

Link to: Großhändler Best4Tires begrüßt 1.000. Garage4Tires-Konzeptpartner Link to: Großhändler Best4Tires begrüßt 1.000. Garage4Tires-Konzeptpartner

Link to: Thomas Beez: „Das Ende der Fahnenstange in der Felgenaufbereitung ist noch lange nicht erreicht“ Link to: Thomas Beez: „Das Ende der Fahnenstange in der Felgenaufbereitung ist noch lange nicht erreicht“