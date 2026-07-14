Truck Grand Prix unterstreicht seinen Eventstatus auch 2026 eindrucksvoll

Motorsport in Deutschland ist und bleibt eine öffentlichkeitswirksame Plattform. Dies hatte kürzlich bereits das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit einem beeindruckenden Allzeitrekord von 352.000 Besuchern belegt. Und dies belegte nun einmal mehr auch der Truck Grand Prix, der am vergangenen Wochenende an selber Stelle stattfand und dabei immerhin 135.000 begeisterte Zuschauer mit Motorsport, Festivalatmosphäre und Industriemesse in die hochsommerliche Eifel lockte. Dass diese Plattform, die heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiern konnte, gerade auch von den ambitionierten Unternehmen des Lkw-Reifenmarktes geschätzt wird, erfuhr die NEUE REIFENZEITUNG in etlichen Gesprächen vor Ort.

Den kompletten Beitrag können Sie ebenfalls in der kommenden Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special der August-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.