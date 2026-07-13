Samt Lego-Nachbau über 300 OE-Freigaben für die aktuelle „P-Zero“-Reihe

Beim Goodwood-Festival of Speed am vergangenen Wochenende war auch Pirelli wieder vor Ort vertreten. Bei der Veranstaltung auf dem Gelände von Goodwood House in Westhampnett bei Chichester im Süden Englands waren zahlreiche Sportwagen auf Reifen des italienischen Herstellers zu sehen wie etwa der neue Ferrari Luce mit speziell für ihn entwickelten Reifen des Typs „P Zero E“ oder der Rolls-Royce Spectre und der Jaguar Type 01 mit „P-Zero“-Reifen mit „Elect“-Technologie sowie der Bentley Supersports, Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit und BMW M2 mit M Performance Track, die mit dem „P Zero Trofeo RS“ ausgestattet waren. All das kommt nicht von ungefähr, liegen laut Pirelli für seine aktuelle „P-Zero“-Reihe doch nicht weniger als über 300 Erstausrüstungsfreigaben vor, womit der Anbieter sie „als Reifen der Wahl für führende Hersteller von Premium- und Prestigefahrzeugen“ bestätigt sieht. Dazu gezählt wird im Übrigen nicht zuletzt die Bereifung des aus mehr als 327.900 Elementen bestehenden Lego-Technic-Nachbaus des Sadair’s Spear von Koenigsegg im Maßstab eins zu eins. Beim Goodwood Hillclimb hat das ebenfalls mit dem „P Zero Trofeo RS“ bereifte und 1.800 Kilogramm auf die Waage bringende Fahrzeug – auf Lego-Steine entfallen davon „nur“ 400 Kilogramm – den Geschwindigkeitsrekord für fahrbare Lego-Autos auf 111 Kilometer pro Stunde nach oben geschraubt.