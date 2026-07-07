Maximale Fahrzeugabdeckung für 2DRV-Rad „WH47“ versprochen

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Das in der neuen Farbvariante Daytona Grau glänzend randpoliert, aber in Ausführungen Schwarz glänzend, Schwarz glänzend randpoliert sowie Dark Gunmetal glänzend (von links) erhältliche „WH47“-Rad seiner Marke 2DRV beschreibt Wheelworld als „Kombination aus hochwertigem Design, technischer Alltagstauglichkeit und einer außergewöhnlich breiten Fahrzeugabdeckung“ (Bilder: Wheelworld)

Bei der „The Tire Cologne“ hat die Wheelworld GmbH einerseits zwar die „WH48“ genannte Kreation und damit das neueste Rad seiner Marke 2DRV in den Vordergrund gerückt. Andererseits erweitert aber auch das ab Ende Juli/Anfang August erhältliche Modell „WH47“, das seine Premiere bei der letztjährigen Essen Motor Show feierte und ebenfalls bei der Reifenmesse in Köln zu sehen war, das Portfolio des Unternehmens mit Sitz in Ilsenburg/Harz.

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