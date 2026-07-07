https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/2DRV-WH47.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-07-07 12:33:572026-07-07 12:33:57Maximale Fahrzeugabdeckung für 2DRV-Rad „WH47“ versprochen
Maximale Fahrzeugabdeckung für 2DRV-Rad „WH47“ versprochen
Bei der „The Tire Cologne“ hat die Wheelworld GmbH einerseits zwar die „WH48“ genannte Kreation und damit das neueste Rad seiner Marke 2DRV in den Vordergrund gerückt. Andererseits erweitert aber auch das ab Ende Juli/Anfang August erhältliche Modell „WH47“, das seine Premiere bei der letztjährigen Essen Motor Show feierte und ebenfalls bei der Reifenmesse in Köln zu sehen war, das Portfolio des Unternehmens mit Sitz in Ilsenburg/Harz.
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