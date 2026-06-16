https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Wheelworld-Thomas-Moegelin-Ausschnitt.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-16 10:15:282026-06-16 12:49:10Wheelworld verdreifacht Absatz und kündigt neues Kundenportal an
Wheelworld verdreifacht Absatz und kündigt neues Kundenportal an
Der Felgenspezialist Wheelworld erweitert sein Portfolio und stellt mit der 2DRV WH48 ein neues Leichtmetallrad vor, das modernes Design mit sportlicher Dynamik verbinden soll. Die Alufelge wurde speziell für Fahrer entwickelt, die Wert auf eine hochwertige Veredelung und eine exklusive Optik im Performance- und Premium-Segment legen. Auch spricht CEO Thomas Mögelin über den erweiterten Absatz und ein neues Kundenportal.
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