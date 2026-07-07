Ralson nimmt europäisches Lkw-Reifenwachstum ins Visier

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Manjul Pahwa (rechts) und Andreas Wilmsmeier suchten auf der Tire Cologne mit Ralson Tyres die Nähe zu europäischen Nfz-Reifenkunden und hatten dazu vor Ort ein breites Portfolio aktueller Reifen für den hiesigen Markt präsentiert (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Ralson Tyres aus Indien nutzte die jüngste Tire Cologne, um bestehenden und vor allem potenziellen neuen europäischen Handelspartnern sein Portfolio an Lkw- und Busreifen radialer Bauweise zu präsentieren. Das Sortiment wurde dabei in Köln als technologieorientiertes Angebot eines Unternehmens positioniert, das in den vergangenen mehr als fünf Jahrzehnten in mehreren Reifensegmenten erhebliche Produktionskapazitäten aufgebaut hat und heute bereits rund eine Million Radial-Lkw- und Busreifen jährlich herstellen kann und plant, diesen Output alsbald zu verdoppeln.

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