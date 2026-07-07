Ralson nimmt europäisches Lkw-Reifenwachstum ins Visier

Ralson Tyres aus Indien nutzte die jüngste Tire Cologne, um bestehenden und vor allem potenziellen neuen europäischen Handelspartnern sein Portfolio an Lkw- und Busreifen radialer Bauweise zu präsentieren. Das Sortiment wurde dabei in Köln als technologieorientiertes Angebot eines Unternehmens positioniert, das in den vergangenen mehr als fünf Jahrzehnten in mehreren Reifensegmenten erhebliche Produktionskapazitäten aufgebaut hat und heute bereits rund eine Million Radial-Lkw- und Busreifen jährlich herstellen kann und plant, diesen Output alsbald zu verdoppeln.

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