„Quartaris 6“ soll ganzjährig zuverlässige Leistungen bieten

Mit dem „Quartaris 6“ bringt Continental einen neuen Ganzjahresreifen seiner Marke Barum auf den Markt. Der Nachfolger des „Quartaris 5“ soll ausgewogene Leistungen bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen bieten in Kombination mit einer hohen Alltagstauglichkeit und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ziel sei gewesen, die Leistung des Reifens „über alle Jahreszeiten hinweg weiter zu verbessern von zusätzlicher Traktion auf Schnee über stabile Bremsleistung bis hin zu einem gleichmäßigen Verschleißbild“, wie Erika Rapčanová als Entwicklerin der neuen Produktgeneration erklärt. Im Fokus hätten dabei vor allem drei Leistungsbereiche gestanden: sicheres Fahrverhalten bei winterlichen Bedingungen, verlässliche Bremsleistung auf nasser und trockener Fahrbahn sowie eine hohe Laufleistung über die gesamte Nutzungsdauer.

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