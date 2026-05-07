Goodyear-Quartalsbericht: „Langfristige Wertschöpfung“ kommt erst noch

Einmal mehr hat Goodyear einen von roten Zahlen dominierten Geschäftsbericht vorgelegt. Wie es dazu vonseiten des US-amerikanischen Herstellers heißt, gaben die Umsätze konzernweit um 8,7 Prozent und die Absätze sogar um 11,7 Prozent nach. Da gleichzeitig das Betriebsergebnis mit 51,3 Prozent um mehr als die Hälfte einbrach, tat dies auch die Umsatzrendite, die bei Goodyear damit zum Ende des ersten Quartals bei nur noch 2,4 Prozent lag. Die Zahlen seien – so der Hersteller in seinem Bericht – bereits bereinigt um die Verkäufe des Chemiegeschäftes sowie der Dunlop-Markenrechte, die erst nach dem ersten Quartal des vergangenen Jahres vollzogen wurden. Einen Lichtblick stellte dabei die EMEA-Region dar.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen