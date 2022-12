Zamarro anstelle von Wells jetzt Goodyear-CFO

Die Goodyear Tire & Rubber Company hat Christina L. Zamarro zum neuen Executive Vice President und Chief Financial Officer (CFO) des Reifenherstellers befördert. Bisher Vice President of Finance bzw. Treasurer im Konzern übernimmt sie damit die Aufgaben, die zuvor Darren R. Wells verantwortete. Denn Letzterer wird zum 1. Januar 2023 Executive Vice President und Chief Administrative Officer im Unternehmen. Wie ihr Vorgänger auch berichtet Zamarro in ihrer neuen Funktion an Goodyears Chairman, Chief Executive Officer und Präsidenten Richard J. Kramer. cm