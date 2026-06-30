Schlussverteilung in Sachen der Reifen24-Insolvenz

Mit Blick auf das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Reifen24 GmbH mit Sitz in Saalfeld hat das in dem Fall zuständige Amtsgericht Frankfurt am Main der Schlussverteilung zugestimmt. Demnach ist in Sachen des zur 2020 ins Strudeln geratenen deutschen Fintyre-Gruppe zählenden Unternehmens ein Massebestand in Höhe von gut 1,2 Millionen Euro festgestellt worden. Wie es weiter heißt, stehen diesem Betrag Forderungen von alles in allem rund 8,2 Millionen Euro gegenüber entsprechend einer Quote von gut 6,7 Prozent.