Zusammenarbeit zwischen Michelin und Syntetica

Dass der französische Konzern nicht nur auf Reifen setzt, sondern auch in anderen Geschäftsbereichen aktiv ist, belegt die „Michelin in Motion 2030“ betitelte Strategie des Unternehmens. Im Rahmen seines Engagements im Bereich Polymerverbundwerkstoffe bzw. Hightech-Textilien und -Folien hat das Zentrum für nachhaltige Materialien (CMD) im Michelin Innovation Park Cataroux in Clermont-Ferrand unlängst beispielsweise eine Zusammenarbeit mit dem Start-up Syntetica vereinbart mit dem Ziel, das Recycling von Nylon zu industrialisieren. So soll eine Kreislaufwirtschaft für diesen Sekundärrohstoff etabliert und hochreines recyceltes Nylon künftig für die Textil- und die Automobilindustrie sowie andere industrielle Anwendungen verfügbar werden. Demnach wird das im CMD von Michelin in Clermont-Ferrand angesiedelte Pilotprojekt in seiner Anfangsphase mehrere Tonnen Textilien recyceln, wobei eine schrittweise Steigerung auf industrielle Mengen für eine größere Demonstrationsanlage vorgesehen ist, deren Inbetriebnahmen für 2027 geplant ist.

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