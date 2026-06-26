Das „neue Geschäft“ von Hinghaus setzt auf Runderneuerte und auf Neureifen

Ein Jahr ist es jetzt her, dass Reifen Hinghaus im Zuge eines Insolvenzverfahrens Produktion und Vertrieb von runderneuerten Pkw-Reifen einstellen musste. Dennoch ist Hinghaus weiterhin im Reifenmarkt aktiv, und zwar sowohl bei runderneuerten Reifen als auch bei Neureifen, wie man auf der Tire Cologne nicht übersehen konnte. Wie Mark Hinghaus-Kaul in Köln im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG betonte, entwickele sich „das neue Geschäft“ durchaus positiv, ein Geschäft, an dem auch einige der von der Insolvenz betroffenen Hinghaus-Mitarbeiter direkt beteiligt seien.

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