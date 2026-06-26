Mehr ISCC-Plus-zertifizierte Materialien in der Kautschukproduktion

Arlanxeo zählt zu den weltweit größten Herstellern von Synthesekautschuk und ist damit auch ein Zulieferer der Reifenindustrie. Zusammen mit dem Anbieter von Polymermaterialien Covestro will das Unternehmen nachhaltigere Lösungen in der Produktion von Synthesekautschuk vorantreiben und hat vor diesem Hintergrund beispielsweise die Herstellung von Chloroprenkautschuk (CR) auf die Verwendung von ISCC-Plus-zertifiziertem Chlor von Covestro umgestellt, wobei das Kürzel bekanntlich für International Sustainability and Carbon Certification. Insofern habe man den produktbezogenen Umweltfußabdruck seines „Baypren“-Produktportfolios erheblich reduziert, so Arlanxeo.

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