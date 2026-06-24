https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Time-nachhaltigste-Unternehmen-weltweit-Juni-2026.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-06-24 14:01:442026-06-24 14:01:44Reifenhersteller im Time-Nachhaltigkeitsranking zurückgefallen
Reifenhersteller im Time-Nachhaltigkeitsranking zurückgefallen
Auch mit Blick auf dieses Jahr hat das Time Magazine gemeinsam mit Statista wieder die weltweit nachhaltigsten Unternehmen gekürt. Anders als für 2025 umfasst das aktuelle Ranking diesmal allerdings 750 statt zuletzt 500 Einträge. Darunter ist im Übrigen wieder dasselbe Reifenherstellertrio vertreten wie im Vorjahr, wobei jedoch alle drei Anbieter mehr oder weniger stark zurückgefallen sind, was ihre Platzierungen betrifft.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!