Reifenhersteller im Time-Nachhaltigkeitsranking zurückgefallen

Auch mit Blick auf dieses Jahr hat das Time Magazine gemeinsam mit Statista wieder die weltweit nachhaltigsten Unternehmen gekürt. Anders als für 2025 umfasst das aktuelle Ranking diesmal allerdings 750 statt zuletzt 500 Einträge. Darunter ist im Übrigen wieder dasselbe Reifenherstellertrio vertreten wie im Vorjahr, wobei jedoch alle drei Anbieter mehr oder weniger stark zurückgefallen sind, was ihre Platzierungen betrifft.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen