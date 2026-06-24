Erneut umfangreiche Conti-Präsenz bei der Tour de France

Als einer der Hauptsponsoren der Tour de France ist Continental – wie zuletzt 2025 und auch schon in den Jahren zuvor – auch diesmal wieder sehr präsent bei dem bekannten Radrennen. Dies nicht nur durch sein Signet an der bzw. rund um die Strecke, sondern der Reifenhersteller rüstet auch sechs der bei dem Wettbewerb antretenden Teams mit seinen Produkten aus. Vom Start am 4. Juli bis zum Zieleinlauf am 26. Juli in Frankreichs Hauptstadt stellt der Anbieter eigenen Worten zufolge mehr als 1.000 Fahrradreifen bereit für die 21 Etappen von Barcelona nach Paris über insgesamt 3.333 Kilometer und 54.450 Höhenmeter. Außerdem rollen 70 Begleitfahrzeuge und rund 30 Motorräder vom Anfang bis zum Ende der Tour auf Continental-Reifen. Hinsichtlich der mehr als 400 Pkw-Reifen kommen demnach die Profile „EcoContact 6“, „PremiumContact 7“ und „UltraContact NXT“ zum Einsatz. Für die Kawasaki-Maschinen vom Typ Versys 1100, deren Fahrer die Athleten mit Wasser versorgen und ihnen Informationen der Rennleitung übermitteln, steuert der Hersteller 120 Reifen des Typs „RoadAttack 4“ bei.