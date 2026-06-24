Goodyear stoppt Lkw-Reifenproduktion in seinem Werk in İzmit für einen Monat

Dass Goodyear weltweit und damit auch im hiesigen EMEA-Markt (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) unter Überkapazitäten leidet, lässt sich in den Quartalsberichten nachlesen und außerdem an vollzogenen Werksschließungen erkennen. Nun hat der Hersteller im Rahmen einer Börsenmitteilung in der Türkei erklärt, dass das dortige Reifenwerk in İzmit demnächst für einen Monat seine Produktion aussetzt, und das – so heißt es dort wörtlich – „zum Zwecke der Bestandsanpassung“. Die Unterbrechung ist für die Zeit vom 2. Juli bis zum 2. August vorgesehen; die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sei „aufgrund einer Arbeitsunterbrechung nicht vorgesehen“, heißt es dort noch. In dem betroffenen Reifenwerk in İzmit (Kocaeli) stellt Goodyear Lkw- und Landwirtschaftsreifen her. In dem Werk Adapazarı, das in direkter Nähe zum İzmit-Werk liegt, werden hingegen ausschließlich Consumer-Reifen hergestellt.