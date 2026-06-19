Mehr Evolution als Revolution: Generals „Grabber AT³ᴾˡᵘˢ“

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Optisch soll Generals „Grabber AT³ᴾˡᵘˢ“ seinen Einsatzbereich unterstreichen dank eines robusten Seitenwanddesigns mit betontem Schulterbereich, klarer Profilkennzeichnung und Technologielogos, was ihm laut Hersteller Continental „einen kraftvollen Look“ verleihe (Bild: NRZ/Christian Marx)

Continental hat im Rahmen der diesjährigen „The Tire Cologne“ nicht nur ein ganz klares Bekenntnis abgegeben zu der Reifenmesse in Köln, sondern dort auch neue bzw. weiterentwickelte Produkte gezeigt: einerseits den Multifunktionsreifen für den gemischten Einsatz auf Mehrzweckfahrzeugen „MPT91“ der Marke Continental sowie andererseits den „Grabber AT³ᴾˡᵘˢ“ der Konzernzweitmarke General Tire. Wobei Matthias Stemwedel, Internationaler Key-Account-Manager für General Tire in Deutschland, mit Blick auf beide Modelle gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG mehr von Evolution als von einer Revolution spricht. Schließlich weise der „MPT91“ das gleiche Profildesign wie sein Vorgänger „MPT81“ auf, gleichwohl aber auch diverse Verbesserungen gegenüber diesem. Der neue General-Reifen wird von ihm ebenfalls weniger als komplette Neu-, sondern mehr als konsequente und diverse Optimierungen aufweisende Weiterentwicklung des bisherigen „Grabber AT³“ beschrieben.

Zur Reifenmesse „Tire Cologne“ hatte Continental über das General-Profil hinaus mit dem „MPT91“ – ein Multifunktionsreifen für den gemischten Einsatz auf Mehrzweckfahrzeugen – noch eine weitere Neuheit mitgebracht, dessen Profildesign gegenüber dem Vorgänger allerdings unverändert geblieben ist (Bilder: NRZ/Christian Marx)

Zur Reifenmesse „Tire Cologne“ hatte Continental über das General-Profil hinaus mit dem „MPT91“ – ein Multifunktionsreifen für den gemischten Einsatz auf Mehrzweckfahrzeugen – noch eine weitere Neuheit mitgebracht, dessen Profildesign gegenüber dem Vorgänger allerdings unverändert geblieben ist (Bilder: NRZ/Christian Marx)

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