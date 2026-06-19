Nächster Meilenstein in Ägypten: Sailun plant weitere Milliardeninvestition

Sailun kündigte im Sommer 2025 den Bau eines Reifenwerkes in Ägypten an. Fertigstellung 2027. Im April dieses Jahres gab der chinesische Reifenhersteller Erweiterungspläne für das noch nicht fertiggestellte Werk bekannt. Nun wurden an der Shanghai Stock Exchange zwei weitere umfangreiche Dokumente vorgelegt. Sollten die Aktionäre und zuständigen Behörden zustimmen, wird Sailun beeindruckende weitere 1,14 Milliarden US-Dollar investieren, um die Produktionskapazitäten in Ägypten zu erhöhen. Das Projekt würde die jährliche Produktionskapazität um 27 Millionen Pkw-Reifen, 1,65 Millionen Lkw- und Busreifen sowie 20.000 Tonnen OTR-Reifen.

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