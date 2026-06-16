Durchwachsene „Tire-Cologne“-Ausstellerbilanz: Und was meinen Sie?

Nicht nur das Wetter während der diesjährigen „The Tire Cologne“ kann man getrost als durchwachsen bezeichnen. Die Beurteilung der aktuellen Veranstaltung und im Hinblick auf eine Beteiligung bei ihrer nächsten Ausgabe durch die diversen Aussteller bei der Reifenmesse Anfang Juni in Köln, mit denen die NEUE REIFENZEITUNG vor Ort gesprochen hat, lässt sich durchaus in ähnlicher Form charakterisieren.

Da gibt es diejenigen, die sich ohne jeden Zweifel zu ihr bekennen wie beispielsweise Continental. „Ist doch klar“, sagt Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifenersatzgeschäft Deutschland bei dem Reifenhersteller, dass man in zwei Jahren wieder mit dabei sein werde. Die Messe sei eine der wichtigsten Plattformen für das Unternehmen, nicht nur um seine Produkte zu präsentieren, sondern vor allem auch für den Austausch mit dem Handel und anderen seiner Partner.

Doch nicht alle positionieren sich so eindeutig: Während die Koelnmesse GmbH als ihr Veranstalter ein positives Fazit der am vergangenen Donnerstag erst zu Ende gegangenen „Tire Cologne 2026“ zieht, haben sich einige Aussteller uns gegenüber eher abwartend gegeben respektive davon gesprochen, 2028 wohl ebenfalls wieder in Köln zu präsentieren, dann jedoch möglicherweise mit einer verkleinerten Standfläche.

Nicht zuletzt waren allerdings auch Stimmen zu vernehmen, die infrage stellten, ob es in zwei Jahren überhaupt noch eine „Tire Cologne“ geben werde. Diese Sorge scheint jedoch unbegründet, hat ihr Veranstalter den nächsten Termin doch bereits fixiert: Vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2028 trifft sich die Reifenbranche wieder in Köln. Doch was ist eigentlich Ihr Eindruck von der jüngsten Messe? Darum geht es bei unserer aktuellen Frage des Monats auf Reifenpresse.de.