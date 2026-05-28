Rückruf von fast 87.800 Bridgestone-Transporterreifen

Bridgestone führt einen sicherheitsbedingten Rückruf für Transporterreifen des Typs „Duravis R 660 Eco“ durch. Betroffen davon sind zwischen dem 22. Oktober 2023 und dem 8. November 2025 in der Türkei gefertigte Profile der Dimension 215/65 R16C 109/107T, die laut dem Hersteller beim Ford Transit Custom und Ford Tourneo Custom der Modelljahre 2024/2025 als Erstausrüstung verbaut wurden. Die letzten vier Ziffern der DOT-Nummer auf ihrer Seitenwand liegt insofern im Bereich zwischen „4323“ und „4425“. Gemäß den über die Rückrufdatenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) verfügbaren Angaben soll es sich weltweit um alles in allem knapp 87.800 Einheiten handeln, wobei in Deutschland demnach lediglich elf Stück betroffen seien. Bei den fraglichen Produkten könne Feuchtigkeit in den Reifen eindringen und zu Korrosion führen. „In der Folge kann sich die Lauffläche verformen und/oder ablösen“, so das KBA zum Grund des Rückrufes.

Bridgestone selbst sagt, das Problem sei im Rahmen der laufenden Überwachung und Qualitätsbewertung seiner Produkte festgestellt worden. „Unter rauen und nassen Einsatzbedingungen können betroffene Reifen eine erhöhte Anfälligkeit für Schnittverletzungen und partielle Durchdringungen aufweisen“, erklärt der Hersteller in einem Kundenschreiben. In der Folge könne dies „in einer geringen Anzahl von Fällen“ im späteren Lebenszyklus des Reifens zu einer Verformung oder Ablösung der Lauffläche sowie in Einzelfällen zu einem schnellen Luftverlust führen. „Wir stehen proaktiv im Austausch mit den zuständigen Behörden, Partnern und Kunden, um den kostenlosen Austausch der betroffenen Reifen zu organisieren. Unsere oberste Priorität bleiben dabei die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kunden sowie die Integrität unserer Produkte“, wie der Hersteller in diesem Zusammenhang betont.