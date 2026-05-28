Großes Interesse an Bridgestone-Motorradtestfahraktion

Mit den sogenannten „Customer Product Test Rides“ hat Bridgestone ein Eventformat für Motorradfans und Handelspartner aufgelegt, das Produktschulungen und das direkte Fahrerlebnis unterschiedlichster Motorräder und Reifenlösungen miteinander kombiniert. Laut dem Reifenhersteller sind die Veranstaltungen an den Standorten Osterode, Elfershausen, Altensteig-Wart und Kastellaun auf großes Interesse gestoßen.

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