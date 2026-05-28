https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Bridgestone-Customer-Product-Test-Ride.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-05-28 13:28:562026-05-28 13:28:56Großes Interesse an Bridgestone-Motorradtestfahraktion
Großes Interesse an Bridgestone-Motorradtestfahraktion
Mit den sogenannten „Customer Product Test Rides“ hat Bridgestone ein Eventformat für Motorradfans und Handelspartner aufgelegt, das Produktschulungen und das direkte Fahrerlebnis unterschiedlichster Motorräder und Reifenlösungen miteinander kombiniert. Laut dem Reifenhersteller sind die Veranstaltungen an den Standorten Osterode, Elfershausen, Altensteig-Wart und Kastellaun auf großes Interesse gestoßen.
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