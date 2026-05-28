Großes Interesse an Bridgestone-Motorradtestfahraktion

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Teilnehmer der sogenannten „Customer Product Test Rides“ konnten nicht nur jeweils 20 verschiedene Motorräder und unterschiedliche Bridgestone-Profile testen, sondern vor Ort dabei waren immer auch ein Racing-Truck sowie zahlreiche Experten aus dem Bereich Motorrad des Reifenherstellers (Bild: Bridgestone)

Mit den sogenannten „Customer Product Test Rides“ hat Bridgestone ein Eventformat für Motorradfans und Handelspartner aufgelegt, das Produktschulungen und das direkte Fahrerlebnis unterschiedlichster Motorräder und Reifenlösungen miteinander kombiniert. Laut dem Reifenhersteller sind die Veranstaltungen an den Standorten Osterode, Elfershausen, Altensteig-Wart und Kastellaun auf großes Interesse gestoßen.

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