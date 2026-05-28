„Meilenstein“: JK Tyre steigert Marge deutlich – Expansionspläne

JK Tyre gehört zu den 20 umsatzstärksten Reifenherstellern der Welt und ist die Nummer drei aus Indien. Wie das Unternehmen berichtet, habe man im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. März zu Ende ging, seinen Umsatz um ganze 11,1 Prozent auf jetzt 163,8 Milliarden Rupien (1,52 Milliarden Euro) steigern können. Gleichzeitig legte das EBITDA sogar um 18,1 Prozent zu, sodass die EBITDA-Marge nunmehr bei 11,9 Prozent nach 11,1 Prozent im Vorjahr lag. Dr. Raghupati Singhania, Chairman und Managing Director von JK Tyre, betonte dementsprechend, das Jahr „ein Meilenstein“ für das Unternehmen gewesen.

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