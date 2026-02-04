Also doch: Goodyear macht Avon zur reinen Motorradreifenmarke

Dauerte der „Schwebezustand“ rund um die Reifenmarke Avon Tyres nun schon bald drei Jahre an, ist im Hause Goodyear, zu der sie seit der Übernahme Coopers durch den US-amerikanischen Hersteller zählt, mittlerweile eine Entscheidung gefallen. Hieß es im Frühjahr 2023 zunächst, Avon werde künftig nur noch als reine Motorradreifenmarke geführt, folgte nur kurze Zeit später ein Dementi vonseiten des Konzerns bzw. die Aussage, es werde weiterhin auch Pkw- und Transporterreifen mit ihrem Signet auf der Seitenwand geben. Zweifel daran nährte eine erneut nur kurz danach aufgetauchte Goodyear-Veröffentlichung zur Positionierung der Konzernmarken, wo der Name Avon gleich gar nicht mehr in Erscheinung trat. Seither herrschte Schweigen im Walde zu diesem Thema. Bis jetzt.

Noch Anfang Dezember vergangen Jahres wurde auf der Markenwebsite für Deutschland unter dem Menüpunkt Reifenwahl die Selektion von Avon-Gummis unterteilt nach den vier Fahrzeugkategorien angeboten: Pkw & SUV, Van, Motorrad sowie Motorsport – seit Jahresbeginn 2025 sind online dort aber nur noch Avon-Motorradreifen ein Thema. Mit Blick darauf genauso wie auf die Internetpräsenzen der Marke für andere Märkte hatte die NEUE REIFENZEITUNG insofern den Eindruck gewonnen, als wären Pkw- und auch Van-/Transporter-/Llkw-Reifen von Avon zwischenzeitlich „heimlich still und leise beerdigt“ worden. Auf eine entsprechende Nachfrage bei Goodyear ist dies so dann auch bestätigt worden.