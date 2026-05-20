https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Europas-Runderneuerer-sehen-sich-unter-grossem-wirtschaftlichen-Druck-stehend-was-eine-aktuelle-AZuR-Umfrage-belegt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-20 17:48:482026-05-20 12:50:49Runderneuerer unter Druck – AZuR will Umfrageergebnisse vorstellen
Runderneuerer unter Druck – AZuR will Umfrageergebnisse vorstellen
Die europäische Runderneuerungsbranche steht bereits seit Jahren unter einem großen wirtschaftlichen Druck, zuvorderst ausgelöst durch die Schwemme an günstigen Importen aus Asien. Diesen Befund bestätigt nun auch eine aktuelle Umfrage unter den Branchenakteuren, die die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) durchgeführt hat.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!