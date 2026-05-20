Runderneuerer unter Druck – AZuR will Umfrageergebnisse vorstellen

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Europas Runderneuerer sehen sich unter großem wirtschaftlichen Druck stehend, was eine aktuelle AZuR-Umfrage belegt; vor diesem Hintergrund fordert das Netzwerk politische Unterstützung, sieht gleichzeitig aber auch „große Potenziale“ (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Die europäische Runderneuerungsbranche steht bereits seit Jahren unter einem großen wirtschaftlichen Druck, zuvorderst ausgelöst durch die Schwemme an günstigen Importen aus Asien. Diesen Befund bestätigt nun auch eine aktuelle Umfrage unter den Branchenakteuren, die die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) durchgeführt hat.

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