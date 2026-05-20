Runderneuerer unter Druck – AZuR will Umfrageergebnisse vorstellen

Die europäische Runderneuerungsbranche steht bereits seit Jahren unter einem großen wirtschaftlichen Druck, zuvorderst ausgelöst durch die Schwemme an günstigen Importen aus Asien. Diesen Befund bestätigt nun auch eine aktuelle Umfrage unter den Branchenakteuren, die die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) durchgeführt hat.

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