Positives erstes Autodoc-Quartal: Teilehändler bestätigt 2026er-Ausblick

Der in fast 30 Ländern Europas aktive Onlineteilehändler Autodoc mit Hauptsitz in Berlin setzt seinen Wachstumskurs weiter fort. Denn für das erste Quartal kann das Unternehmen einen gegenüber den entsprechenden drei Monaten 2025 um 13,5 Prozent auf 484,9 Millionen Euro gestiegenen Umsatz melden. Das bereinigtes EBITDA erhöhte sich demnach um 16,1 Prozent auf 39,4 Millionen Euro entsprechend einer um 0,2 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent verbesserten Marge. Der Nettogewinn hat sich angesichts eines Zuwachses um 103,5 Prozent mehr als verdoppelt auf 22,2 Millionen Euro. Zudem soll sowohl im B2C- als auch im B2B-Segment die aktive Kundenbasis in Summe um alles in allem 10,3 Prozent auf 9,5 Millionen gewachsten sein im Vergleich zu den für die zwölf Monate vor dem 31. März 2025 bilanzierten 8,6 Millionen Kunden.

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