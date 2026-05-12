Rema Tip Top setzt auf eigene Talente für künftige Führungsaufgaben

Rema Tip Top setzt gezielt auf die Förderung und Ausbildung eigener Führungskräfte. Mit seinem internationalen Talent Management Program, TMP abgekürzt, entwickelt das Unternehmen mit Hauptsitz in Poing bei München gezielt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den eigenen Reihen weiter und bereitet sie auf Führungsaufgaben innerhalb der globalen Unternehmensgruppe vor. Das zweijährige Programm richtet sich an Beschäftigte weltweit, die besonderes Potenzial, hohe Motivation und den Wunsch mitbringen, langfristig Verantwortung im Unternehmen zu übernehmen, heißt es dazu in einer Mitteilung von Rema Tip Top.

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