Ventus: Hankook feiert 20 Jahre UHP-Pionierarbeit und blickt in die Zukunft mit dem Evo Z
r 20 Jahren feierte der Reifenhersteller Hankook mit dem Ventus S1 Evo sein Marktdebüt im europäischen Spitzensegment der Ultra-High-Performance-Reifen (UHP). Seitdem hat das Unternehmen den Sommerreifen konsequent weiterentwickelt. Jetzt kommt der neueste Zugang auf den Markt: der Hankook Evo Z. Erstmals wurde der Pneu Handelspartnern auf einem Event bei Brabus präsentiert. Wie schon im vergangenen Jahr, erhielten die Teilnehmer des Events nicht nur einen Einblick in die Geschichte der Reifenfamilie, sondern auch eine Führung durch das Werk des Bottroper Unternehmens.
