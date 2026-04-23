Deutsche Ceat-Tochtergesellschaft gegründet

Der zur RPG Group gehörende indische Reifenhersteller Ceat hat seit Kurzem auch einen Ableger hierzulande. Dabei ist die Ceat GmbH mit Sitz Mörfelden-Walldorf im Landkreis Groß-Gerau/Hessen seit Mitte April als 100-prozentige Tochter von Ceat Tyres B.V. – also der in Amsterdam ansässigen niederländischen Dependance des Herstellers – im Handelsregister des Amtsgerichtes Darmstadt eingetragen. Als Geschäftsführer fungiert Ganesh lyer Vaidvanathan, der früher auch schon in Diensten von Apollo Tyres oder Yokohama gestanden hat, seit sieben Jahren aber bereits die Position als Vice President Global Sales bei Ceat Specialty Tyres Europe innehat.