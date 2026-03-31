Weiterer Dunlop-Sieg in einem Reifentest

Ist es angesichts eines Sieges beim Motorrad-Sportreifentest – und auch dem bei dessen Zweitverwertung durch das Schwestermagazin PS – sowie einem weiteren ersten Platz beim Vergleich von 70:30-Enduroreifen (70 Prozent Straßen-, 30 Prozent Offroadeignung) ersteren Blattes in diesem Frühjahr ohnehin schon ganz gut gelaufen für die bei Motorradreifen nach wie vor zu Goodyear, sonst aber zu Sumitomo Rubber Industries zählende Marke Dunlop, kommt dazu nunmehr noch ein weiterer Erfolg. Denn im dritten und letzten Teil seiner diesjährigen Reifentestserie, bei dem Motorrad zu 90 Prozent für die Straße und zu zehn Prozent für den Einsatz im Gelände ausgelegten Reifen „aufs Profil gefühlt“ hat, konnte sie ebenfalls den Sieg einfahren mit ihrem „Mutant“ genannten Modell. Als Crossover-Reifen habe er „im Nassen Topwerte“ geliefert, auf trockener Fahrbahn mit guter Haftung überzeugt und sich nicht zuletzt in Summe „optisch eigenständig und für Großenduros geeignet“ präsentiert in dem Produktvergleich von alles in allem fünf Reifen in den Dimensionen 120/70 R19 für das Vorder- und 170/60 R17 für das Hinterrad. Im Wettbewerberfeld mit vertreten waren dabei im Übrigen auch Produkte zweier Marken, die ansonsten bislang kaum oder noch gar nicht bei Reifentests antreten durften.

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