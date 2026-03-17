Reifen für Fast-alles-Könner-Bikes bei Motorrad im Test

Nach ihrem jüngsten Sportreifentest inklusive Verschleißwertung hat sich die Zeitschrift Motorrad in Teil zwei ihrer diesjährigen dreiteiligen Serie von Produktvergleichen von „Besohlungen“ motorisierter Zweiräder nunmehr Reifen für sogenannte Fast-alles-Könner-Bikes vorgenommen. Gemeint sind mit Letzterem Enduro-Maschinen wie BMW GS und dergleichen, deren Fahrer je nach Gusto auf verschiedene Arten der Bereifung zurückgreifen können.

Am Markt gibt es dafür Profile, die zu 100 Prozent für einen Einsatz auf der Straße ausgelegt sind, sowie auch 70:30-Modelle, für eine 70-prozentige Verwendung auf asphaltierten Pisten und zu 30 Prozent abseits davon. Klar werden auch 90:10-Vertreter angeboten, aber das ist eine andere Geschichte, die Motorrad später dann in Teil drei seiner aktuellen Reifentestserie aufgreifen will. Einstweilen hat das Magazin jeweils drei Probanden der 100:0- und der 70:30-Fraktion miteinander verglichen an einer BMW R 1300 GS sowie letztlich zwei Testsieger gekürt: einen unter den Straßenreifen und einen unter den als Schotterreifen genannten anderen – wobei sie alle jedoch beileibe keine Welten auseinanderliegen.