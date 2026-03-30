Früher Fokus auf geringen Rollwiderstand zahlt sich für Conti aus

Schon anlässlich des 30-Jährigen seiner „EcoContact“ genannten Reifenfamilie – mittlerweile sind der „EcoContact 7“ und der „EcoContact 7 S“ aktuell – hatte Continental betont, dass schon entsprechend lange rollwiderstandsoptimierte Pkw-Profile zum eigenen Produktportfolio gehören. Laut dem Unternehmen hat sich dies für den Anbieter ausgezahlt. Als Beleg dafür wird angeführt, dass weltweit 17 der 20 volumenstärksten Produzenten von Elektrofahrzeugen auf Erstausrüstungsreifen von Continental vertrauen.

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