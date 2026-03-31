Eiskalt serviert: Sailun lädt zum Polar Drive nach Lappland

Im finnischen Muonio, 200 Kilometer nördlich des Polarkreises, boten Eis, Neuschnee und Schneematsch im März die Kulisse für den Sailun Polar Drive 2026. Rund 120 Gäste – darunter Medienvertreter, Handelspartner und Erstausrüster aus ganz Nordeuropa – testeten die neuen Modelle Alpine Evo2, Arctic 2 und den bespikten Ice Blazer Spike auf anspruchsvollen Überlandstrecken sowie einem Handlingkurs auf dem gefrorenen Fluss Jerisjoki. Neben Fahrtests bot das Programm Workshops zu Reifentechnologie und Markenstrategie sowie den direkten Austausch mit dem Sailun-Management. Harry Wang, General Manager der Sailun Group Europe, resümiert: „Der Sailun Polar Drive war für uns eine hervorragende Gelegenheit, Vertriebspartner und Journalisten mit den Stärken unserer Winterreifen, der Sailun-Philosophie und dem Geist unserer Mitarbeiter vertraut zu machen. Gleichzeitig haben wir in zahlreichen Gesprächen das Feedback von Profis aufgenommen, die täglich mit Reifen arbeiten und aus erster Hand wissen, was die Verbraucher wollen, um die kontinuierliche Entwicklung unserer Reifen voranzutreiben.“