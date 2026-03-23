https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/CEO-BORBET-GmbH_Burkhard-Plett.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-23 13:30:102026-03-23 13:30:10Zukunftssicherung bei Borbet: Offen für Partner, klar im Familienbekenntnis
Zukunftssicherung bei Borbet: Offen für Partner, klar im Familienbekenntnis
Räderhersteller Borbet will die Weichen für nachhaltiges Wachstum stellen und richtet das Unternehmen konsequent auf die kommenden Marktanforderungen aus. In einem weiterhin sehr anspruchsvollen Branchenumfeld setzt der Leichtmetallradhersteller auf Innovationskraft, technologische Weiterentwicklung und unternehmerische Stabilität. Vor diesem Hintergrund prüft der Räderhersteller derzeit ergebnisoffen verschiedene Optionen für die zukünftige Aufstellung des Unternehmens.
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