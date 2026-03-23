Zukunftssicherung bei Borbet: Offen für Partner, klar im Familienbekenntnis

Räderhersteller Borbet will die Weichen für nachhaltiges Wachstum stellen und richtet das Unternehmen konsequent auf die kommenden Marktanforderungen aus. In einem weiterhin sehr anspruchsvollen Branchenumfeld setzt der Leichtmetallradhersteller auf Innovationskraft, technologische Weiterentwicklung und unternehmerische Stabilität. Vor diesem Hintergrund prüft der Räderhersteller derzeit ergebnisoffen verschiedene Optionen für die zukünftige Aufstellung des Unternehmens.

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