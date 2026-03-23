Vorsitzender des BVSE-Fachverbandes Reifen-/Gummirecycling verabschiedet

Der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) hat auf seiner jüngsten Präsidiumssitzung zwei langjährige Führungspersönlichkeiten verabschiedet: die Vizepräsidenten Bernd Franke und Martin Dinier. Beide haben demnach über viele Jahre hinweg die Fachverbandsarbeit geprägt und wichtige Impulse für die Entwicklung ihrer Branchen setzt, wobei ersterer von beiden den BVSE-Fachverband Recycling von Reifen und Gummi maßgeblich mit aufgebaut hat. „Ihm gelang es, zahlreiche Unternehmen dieser Recyclingbranche für den Verband zu gewinnen und so die Themen Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung in diesem Segment nachhaltig zu stärken“, wie der Verband das von ihm Geleistete würdigt. Dinier leitete als Vorsitzender den Fachverband Akten- und Datenträgervernichtung. „Bernd Franke und Martin Dinier haben mit ihrem Fachwissen, ihrem Einsatz und ihrer Leidenschaft Wesentliches für die Reputation und die Weiterentwicklung des Verbandes geleistet“, sagt BVSE-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. Beide hätten den Verband über viele Jahre hinweg geprägt und entscheidend zur Professionalisierung von dessen Fachbereichen beigetragen.