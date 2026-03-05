Verschobene Intermot verschiebt sich

Gerade einmal gut zwei Wochen ist es her, dass die Koelnmesse GmbH als ihr Ausrichter und der Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) als deren ideeller Träger die Verschiebung der internationalen Motorradmesse Intermot von zuletzt einem Termin im Dezember auf im nächsten Jahr dann vom 12. bis zum 14. Februar verkündet haben. Nun gibt es jedoch eine weitere Verschiebung, wenn auch nur um eine Woche: Denn als neuer Termin für die nächste Intermot wird jetzt der 19. bis 21. Februar 2027 genannt. Damit sollen Terminüberschneidungen mit anderen Motorradmessen vermieden werden, heißt es mit Blick wohl auf die IMOT in München, die üblicherweise Mitte/Ende Februar stattfindet, oder die meist Anfang Februar ausgerichtete Motorradmesse Leipzig, während Anfang März traditionell dann ja auch noch die „Motorräder“ in Dortmund folgt. „Wir wollen den für uns und unsere Branche bestmöglichen Termin für eine starke, überregionale Intermot finden, und dazu gehört auch, die Terminlage der regionalen und internationalen Messen zu berücksichtigen. Besonders im Hinblick auf den internationalen Messekalender hat sich dadurch der 19. bis 21. Februar 2027 als idealer Termin herauskristallisiert“, meint IVM-Hauptgeschäftsführer Uwe Seitz.