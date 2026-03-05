TireCheck erweitert sein Serviceportfolio für Lkw-Werkstätten

Mit dem Pocket Trigger und dem TPMS Powerpack stellt TireCheck zwei als praxisorientiert beschriebene Lösungen vor, die den RDKS-Service im Nutzfahrzeugbereich dem Anbieter zufolge deutlich vereinfachen sollen. Beide Produkte seien dabei gezielt für die Anforderungen von Lkw-Werkstätten und Trailerservicebetrieben entwickelt worden und unterstützten „effiziente, flexible Arbeitsprozesse“, betont dazu das Unternehmen mit Sitz in Herbrechtingen (Baden-Württemberg).

