TireCheck erweitert sein Serviceportfolio für Lkw-Werkstätten

,
Das TPMS Powerpack (links) ermöglicht die eigenständige Stromversorgung von Trailern, während der neue Pocket Trigger als kompakte, mobile Lösung für die Diagnose und den aktiven RDKS-Service an Nutzfahrzeugen gemacht ist (Bilder: TireCheck)

Mit dem Pocket Trigger und dem TPMS Powerpack stellt TireCheck zwei als praxisorientiert beschriebene Lösungen vor, die den RDKS-Service im Nutzfahrzeugbereich dem Anbieter zufolge deutlich vereinfachen sollen. Beide Produkte seien dabei gezielt für die Anforderungen von Lkw-Werkstätten und Trailerservicebetrieben entwickelt worden und unterstützten „effiziente, flexible Arbeitsprozesse“, betont dazu das Unternehmen mit Sitz in Herbrechtingen (Baden-Württemberg).

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert