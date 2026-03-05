https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Das-TPMS-Powerpack-ermoeglicht-die-eigenstaendige-Stromversorgung-von-Trailern-waehrend-der-Pocket-Trigger-fuer-die-Diagnose-und-den-aktiven-RDKS-Service-an-Nutzfahrzeugen-gemacht-ist.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-03-05 12:12:562026-03-05 12:12:56TireCheck erweitert sein Serviceportfolio für Lkw-Werkstätten
TireCheck erweitert sein Serviceportfolio für Lkw-Werkstätten
Mit dem Pocket Trigger und dem TPMS Powerpack stellt TireCheck zwei als praxisorientiert beschriebene Lösungen vor, die den RDKS-Service im Nutzfahrzeugbereich dem Anbieter zufolge deutlich vereinfachen sollen. Beide Produkte seien dabei gezielt für die Anforderungen von Lkw-Werkstätten und Trailerservicebetrieben entwickelt worden und unterstützten „effiziente, flexible Arbeitsprozesse“, betont dazu das Unternehmen mit Sitz in Herbrechtingen (Baden-Württemberg).
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!