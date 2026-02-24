Motorradmesse IMOT „lief richtig gut“

Am vergangenen Wochenende hatte die alljährlich in München ausgerichtete Internationale Motorradausstellung (IMOT) zum 33. Mal ihre Pforten geöffnet. Im Nachgang zieht der Veranstalter eine positive Bilanz der drei Tage von Freitag bis Sonntag. „Die IMOT 2026 lief richtig gut. Unsere Messe war die perfekte Mischung aus Produktpräsentation, Show und Austausch“, sagt Petra Zahradka, Geschäftsführerin der IMOT Messe und Veranstaltungs GmbH. Demnach sind insgesamt 130.000 Besucher auf dem Messegelände in München-Riem gezählt worden, wo die IMOT auch dieses Jahr wieder parallel zu der Freizeitmesse f.re.e und den Münchner Autotagen stattgefunden hat. Unabhängig davon, wie viele Messegäste letztlich der Motorradmesse wegen gekommen sein mögen, habe sich die neue und dieses Jahr erstmals belegte dritte IMOT-Halle mit ihrem Angebot an Unterhaltung, Stunts, Nervenkitzel und Live-Feeling als „echtes Pfund“ erwiesen, heißt es.

