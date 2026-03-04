„Großer Wurf“ entscheidet AutoBild-Sportscars-Sommerreifentest für sich

Dass sieben von acht Kandidaten im aktuellen Sommerreifentest von AutoBild Sportscars „gut“ oder besser abgeschnitten haben, finden die Reifentester Dierk Möller und Martin Westerhoff erfreulich. Zudem zeigen die Ergebnisse besagten Produktvergleiches ihren Worten zufolge, dass gute Sportreifen trotz ihrer Breite auch im Nassen sehr gut funktionieren können, selbst wenn Proband Nummer acht gerade bei diesen Bedingungen eine nur als mäßig bezeichnete Vorstellung abgeliefert haben soll – dennoch aber immerhin noch auf die Gesamtnote „befriedigend“ gekommen ist. Der Testsieger am anderen Ende der Wertungstabelle wiederum wird als „großer Wurf“ bezeichnet, hat das betreffenden Profil doch schon bei zahlreichen weiteren Reifentests glänzen können.

