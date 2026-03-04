Ehemaliger Rädermann Damm hat einen neuen Job

Sven M. Damm ist neuer Chief Executive Officer (CEO) und Präsident von Plasman Europe und wird in dieser Funktion die europäischen Niederlassungen des auf Stoßfänger, Frontschürzen, Kühlergrills, Außenzierleisten und Subsystemkomponenten spezialisierten Automobilzulieferers mit Hauptsitz in Oldcastle (Ontario/Kanada) leiten. Er bringt für seine neuen Aufgaben mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der Automobilindustrie mit, wobei er zuletzt bis Herbst 2024 als Europavorstandsvorsitzender bei dem Räderhersteller Superior Industries fungiert und danach eine Beratertätigkeit aufgenommen hatte. Wie sein neuer Arbeitgeber sagt, erstrecke sich seine Führungserfahrung über Europa hinaus auch auf China und Südafrika, wobei die Identifizierung und Umsetzung jährlicher Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe, der Aufbau starker OEM-Partnerschaften und nachhaltige Leistungsverbesserungen im globalen Geschäft zu seinen Erfolgen gezählt werden.

