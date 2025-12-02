BRV sucht wieder die Champions der Reifenbranche

Es ist wieder so weit: Der BRV Ausbildungs-Award geht in die nächste Runde. Ab sofort können sich die besten Nachwuchskräfte der Reifenbranche bewerben. Die Frist läuft bis zum 28. Februar 2026. Gemeinsam mit den Partner Continental und Platin Wheels sucht der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk bereits zum neunten Mal die engagiertesten Ausbildungsabsolventen aus technischen und kaufmännischen Berufen in BRV-Mitgliedsbetrieben.

Teilnahmeberechtigt sind alle, die 2025 oder bis zum Bewerbungsschluss im Frühjahr 2026 eine duale Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Auch Auszubildende, die im Frühjahr 2026 zur Abschlussprüfung antreten, sind herzlich eingeladen, das Abschlusszeugnis muss lediglich bis zur Jurysitzung im April vorliegen. Gesucht werden Talente aus den Bereichen Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik, Kfz-Mechatroniker, Fachlageristen, Kaufleute im Groß- und Außenhandel, Einzelhandel, Büromanagement oder Marketingkommunikation sowie Absolventen anderer dualer Ausbildungsgänge.

Die drei Finalisten dürfen sich auf Geld- und Sachpreise sowie die Teilnahme an einem exklusiven ContiTuningTag freuen. Die Preisverleihung findet am 8. Juni 2026 im Rahmen der BRV-Mitgliederversammlung in Köln statt. Auch für die Ausbildungsbetriebe hält der BRV ein Goodie bereit: Ein Kommunikationspaket mit Pressetexten und Social-Media-Posts. Damit können sich die Betriebe als engagierte Ausbilder und als Arbeitgeber positionieren, der in qualifiziertes Fachpersonal investiert.

Mehr Infos zum Wettbewerb und das Online-Bewerbungstool gibt es auf dem BRV-Infoportal www.deine-zukunft-ist-rund.de/award. Wenn Sie Fragen haben, steht Caroline Rodenhausen vom BRV unter info@deine-zukunft-ist-rund.de oder 0228/289 94 79 zur Verfügung.