Schmierstoffmarke Mannol weitet Motorsportengagement aus

Der Schmierstoffanbieter SCT Lubricants baut das Motorsportengagement rund um seine Marke Mannol weiter aus. Im GT-Sport setzt der Anbieter seine diesbezügliche Partnerschaft mit Grupo Prom Racing fort und wird das Team zusätzlich auch in der bevorstehenden GT World Challenge Europe unterstützen, was als „der nächste logische Schritt“ der Zusammenarbeit beschrieben wird. Wie in der laufenden Saison der GT Winter Series wird dabei ein Mercedes-AMG GT3 Evo im Mannol-Design an den Start gehen.

