Wechsel an der Spitze von Hankook UK

Schon seit Anfang des Jahres hat Hankook Tyre UK einen neuen Managing Director. Diese Funktion bei der britischen Tochtergesellschaft des südkoreanischen Reifenherstellers hat Ho Seok Chea übernommen und damit Chang Yool Han als Vorgänger in dieser Position abgelöst. Dem neuen Mann an der Spitze des Unternehmens werden umfassende internationale Erfahrungen genauso attestiert wie fundierte Kenntnisse in Vertrieb, Marketing und natürlich rund um die Reifenbranche. Chea steht seit 2005 in Diensten des Reifenherstellers und begann seine Karriere in der Erstausrüstungsdivision (OE) der globalen Zentrale in Südkorea, bevor er dann verschiedene Positionen in unterschiedlichen Regionen und Funktionen bekleidete in der Europazentrale des Anbieters, in den USA und zuletzt in den Niederlanden.

