Zhongce Rubber und Red Bull Driftbrothers verlängern ihre Drift-Partnerschaft

Seit dem vergangenen Sommer ist Zhongce Rubber mit seiner Marke Westlake Partner der bereits seit Jahren zu den erfolgreichsten professionellen Driftteams Europas zählenden Red Bull Driftbrothers. Nun hat der aus China stammende Reifenhersteller seine „erfolgreiche Zusammenarbeit“ verlängert. Gemeinsam wollen sie in der neuen Saison an der Drift Masters European Championship teilnehmen und außerdem im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens sowie auf der Tire Cologne und der Essen Motor Show auftreten. Im Fokus der Partnerschaft steht die Ausstattung der Fahrzeuge, die das Team einsetzt: ein BMW M2, zwei 1.000 PS starke BMW M4 sowie ein BMW E30 als Showcar. Bereift werden diese mit dem erst jüngst optimierten Westlake Sport RS2; der Semi-Slick-Reifen, dessen „Grip-Level selbst unter extremen Belastungen nicht nachlässt“, wie es dazu vonseiten der Red Bull Driftbrothers heißt, soll außerdem demnächst in Europa in den Handel kommen. Die Partnerschaft biete „eine hervorragende Plattform, um die Leistungsfähigkeit unserer Reifen anschaulich zu vermitteln“, unterstreicht dazu Jeffrey Zhang, General Manager mit Verantwortung für das International Business Department der Zhongce Rubber Group.